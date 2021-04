Caitlyn Jenner recebe conselhos de ex-gestor de campanha de Trump sobre candidatura a governador da Califórnia

Caitlyn Jenner, uma ativista transgénero e ex-campeã olímpica está a equacionar a hipótese de disputar o cargo de governador da Califórnia, nos EUA, contra o atual democrata no cargo, Gavin Newsom.

A informação é avançada pelo The New York Times, que revela que Jenner, republicana de longa data, está a ser aconselhada por Brad Parscale, ex-gestor de campanha de Donald Trump.

Conhecida por pertencer ao clã Kardashian-Jenner, assumiu-se como transgénero em 2015. Bruce passou a ser Caitlyn, passando a ser uma das mulheres transgénero mais conhecidas do mundo.



Tem trabalhado com outros nomes associados ao ex-presidente norte-americano numa possível candidatura ao cargo de governador.



Caitlyn apoiou Donald Trump no início da candidatura à presidência, tendo rescindido do apoio em 2018, após os constantes ataques aos direitos dos transgéneros.

Estará, no entanto, para breve o anúncio da recandidatura de Newson ao cargo, apesar das polémicas sobre a forma como lidou com a pandemia, o jornal norte-americano cita uma pesquisa recente que aponta que apenas 40% dos eleitores daquele estado norte-americano defendem a saída do atual governador.