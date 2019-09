"Cale a boca": mãe revoltada por ver filho a ser repreendido por estranha em centro comercial

Uma mulher garante ter ficado chocada depois de um estranho ter vindo na direção do seu filho de três anos, que chorava compulsivamente, e lhe ter dito para "calar a boca", em pleno centro comercial, em Boothferry, no Reino Unido.Segundo avança o jornal Mirror, a mulher, Paula Moosa, de 25 anos, disse que estava a tentar acalmar a birra do filho quando ouviu uma mulher gritar. "Pelo amor de Deus, cale a boca", exigiu a mulher."Estava numa loja de um centro comercial, sentada na parte em que se experimentam sapatos, à espera da minha irmã. O meu filho começou a chorar muito porque estava cansado e queria doces", sublinhou a mãe do menino, ao jornal HullLive.Paula Moosa explicou que teve de reagir ao que aconteceu e pediu à mulher para ser ela a calar-se e não o filho. "Não, não vou calar o meu filho por sua causa", garantiu.A mãe do menino garantiu ainda à mesma fonte que a mulher a insultou e lhe chamou nomes.