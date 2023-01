Califórnia debaixo de água prepara-se para mais chuva e tempestades

O Estado norte-americano da Califórnia prepara-se para mais chuvadas e tempestades nos próximos dias, enquanto ainda se debate com os efeitos de níveis anormais de precipitação, que acabaram com uma seca que durava há três anos.

Foi um "rio atmosférico" de acordo com o cientista climático Daniel Swain, do National Center for Atmospheric Research, que disse à Lusa por escrito estar a receber "um número avassalador de pedidos de assistência, aconselhamento e entrevistas" devido às tempestades.

A situação é pouco comum num estado mais habituado aos fogos e à seca. Só a cidade de São Francisco registou desde o dia de Natal o mesmo volume de precipitação que teria normalmente em meio ano.