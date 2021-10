Califórnia exige secções de brinquedos com género neutro nas grandes lojas

A Califórnia tornou-se o primeiro estado a adotar uma lei que exige que as grandes lojas, com mais de 500 funcionários, forneçam secções de brinquedos com género neutro.



A nova lei não proíbe a existência das secções tradicionais de rapazes e raparigas nos grandes estabelecimentos, mas em vez disso obriga que essas mesmas lojas tenham uma secção neutra em termos de género para exibir uma seleção razoável de artigos independentemente de terem sido tradicionalmente comercializados tanto para rapazes como para raparigas.





O projeto de lei foi assinado e aprovado pelo governador Gavin Newsom e a medida entra em vigor em 2024. Ainda assim, muitas empresas, como a Target, já tinham abandonado as secções de brinquedos destinadas especificamente para rapazes e para raparigas.Por cada infração à nova lei, os proprietários dos estabelecimentos vão ter de pagar coimas com valores entre os 250 e os 500 dólares (cerca de 216 e 432 euros).