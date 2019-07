Califórnia sacudida por terramoto de 7,1

O sul da Califórnia sofreu um novo sismo ainda mais poderoso do que o que atingiu a mesma região na quinta-feira, Dia da Independência dos EUA.Apesar da força do abalo, que atingiu 7,1 graus de magnitude na escala de Richter, não há vítimas a lamentar. Contudo, os especialistas receiam que a sequência sísmica possa anunciar um terramoto ainda mais poderoso na próxima semana.Tal como o sismo de dia 4, de 6,4 graus, o epicentro do sismo da noite de sexta foi junto a Ridgecrest, cidade com 27 mil habitantes, situada a cerca de 245 km a nordeste de Los Angeles."Há registo de muitos incêndios, a maioria deles resultantes de fugas de gás ou ruturas de linhas elétricas", referiu Mark Ghilarducci, do Gabinete de Serviços de Emergências (OES), sublinhando que o grande desafio dos próximos dias será fazer chegar apoio às zonas mais afetadas, no deserto do Mojave.Os 7,1 graus de magnitude do novo sismo significam que atingiu a região com cerca de oito vezes mais força do que o de quinta-feira, tendo sido sentido em Las Vegas, no vizinho Nevada, e também no México.Nas horas a seguir ao terramoto registaram-se mais de 600 réplicas, sendo esperadas muitas mais nos próximos dias. Os partidos consideram que não é de prever que os sismos causem falhas sísmicas nem afetem a famosa falha de Santo André, que se prolonga por quase 1300 km na Califórnia, indicando uma zona de encontro de placas tectónicas.