“Calma Donald, calma!”: Greta Thunberg responde a Trump na mesma moeda e copia tweet do presidente dos EUA

Greta Thunberg, conhecida ativista pelo meio ambiente, respondeu nas redes sociais a uma publicação do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre as suas reclamações na contagem dos votos para as eleições norte-americanas.

A jovem de 17 anos respondeu a Donald Trump com as mesmas palavras que o presidente dos EUA tinha usado, há cerca de um ano, para comentar o facto de a ativista sueca ter sido capa da revista norte-americana Time.

"Tão rídiculo. Donald tem de controlar os seus problemas de controlo de raiva e depois ir a um bom e clássico cinema com um amigo! Calma Donald, calma!", escreveu Greta Thunberg no Twitter, reagindo ao facto de Trump estar a exigir a paragem dos votos nas eleições norte-americanas.

Recorde-se que em dezembro de 2019 Trump tinha publicado, na mesma rede social, a seguinte mensagem: "Tão ridículo. Greta tem de controlar os seus problemas de controlo de raiva e depois ir a um bom e clássico cinema com um amigo! Calma Greta, calma!", escreveu o presidente dos EUA.

Na altura, Greta brincou logo com o tweet de Trump e transformou-o na descrição da sua conta no Twitter, onde passou a ler-se: "Sou uma adolescente a trabalhar no seu problema de raiva. Atualmente estou a relaxar e a assistir a um bom filme com um amigo".

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020