Câmara de videovigilância capta lançamento de dois misseis e abate de avião ucraniano no Teerão

projéteis e o

O avião ucraniano que transportava 176 passoas e tripulantes do Teerão para Kiev foi abatido por dois misseis com 30 segundos de diferença entre eles. Novas imagens captadas por uma câmara de videovigilância mostram o momento em que os dois misseis são lançados e o impacto entre osBoeing 737 da companhia aérea Ukrane International Airplanes.As imagens são divulgadas pelo jornal The New York Times e preenchem um espaço temporal na cronologia do acidente correspondente ao momento em que o avião deixou de responder segundos antes de ser atingido por um segundo missil.Os projécteis foram lançados pelo exército iraniano poucas horas após terem atacado duas bases aéreas americanas no Iraque numa vingança pela morte do comandante Qassan Soleimani.