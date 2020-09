Câmara de vigilância capta tentativa de rapto: homem invade esplanada e tenta levar menina

Uma câmara de vigilância captou o momento em que um homem tentou raptar uma menina de uma esplanada de uma pizaria perto de Joanesburgo, na África do Sul.No vídeo é possível ver o homem a saltar a vedação da esplanada e a agarrar a criança pela cabeça e pescoço. Uma das mulheres que está à mesa com a menina atirou-se de forma a impedir o rapto.Há ainda outro cliente da pizaria que agarra o agressor e os dois começam uma luta. Quando a polícia chegou ao local o raptor estava imobilizado no chão.Segundo o The Sun, o investigador Wendy Pascoe afirmou que o homem esteve envolvido noutra situação antes da tentativa de rapto.A polícia confirmou o sucedido e revelou que o suspeito tem 24 anos e que ficará detido até ir a tribunal.