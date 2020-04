Câmara dos Deputados dá 30 dias a Bolsonaro para mostrar resultado de testes ao coronavírus

Jair Bolsonaro tem até 30 dias para mostrar o resultado do teste ao novo coronavírus. De acordo com o jornal brasileiro Globo, o limite foi imposto esta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, que existe que a Presidência da República a presente os resultados dos exames feitos ao presidente do Brasil, de forma a comprovar se esteve esteve ou não infetado com Covid-19.



Segundo a mesma publicação, o requerimento feito pelo deputado federal Rogério Correia foi aceita pela Câmara dos Deputados. A solicitação está agora na posse da Secretaria-Geral da Presidência.





Caso o pedido não tenha uma resposta, a presidência estará a desobedecer ao artigo 50 da Constituição do Brasil, o que pode significar um crime de responsabilidade. Tal acontece quando o executivo não presta informações que são solicitadas pela Câmara ou pelo Senado.Recorde que em março, Jair Bolsonaro fez dois testes ao coronavírus depois de regressar de uma viagem aos EUA, em que mais de 20 pessoas estavam infetadas. O resultado terá dado negativo para Covid-19, no entanto o presidente brasileiro recusou-se a apresentar o comprovativo.