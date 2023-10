Câmara dos Deputados do Brasil aprova imposto para super-ricos e fundos no exterior

A Câmara dos Deputados do Brasil apoiou na quarta-feira, por ampla maioria, um projeto do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tributar os super-ricos e as pessoas com investimentos no estrangeiro.

O texto, que será agora analisado pelo Senado, a câmara alta do parlamento, obteve 323 votos a favor e 119 contra, numa vitória contundente do presidente de esquerda, que lida com um Congresso controlado por forças de centro e direita.

A medida faz parte do pacote de iniciativas promovidas pela equipa económica de Lula da Silva para aumentar as receitas públicas e assim conseguir equilibrar as contas públicas do Brasil.