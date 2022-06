Câmara dos Representantes dos EUA considera lei que limite compra de armas de assalto

A presidente da Câmara dos Respresentantes dos Estados Unidos,

carregadores de munição capazes de armazenar mais de 10 cartuchos e aumentar a idade para comprar certas espingardas semi-automáticas.

Nancy Pelosi, disse esta quarta-feira que os membros vão considerar uma legislação que limite a compra de almas de assalto e de calibre de gurra, numa reunião de urgência esta quinta-feira. A decisão surge após uma série de tiroteios com vários mortos e feridos por todo o território norte-americano e, em particular, depois do massacre numa escola primária em Uvalde, Texas, onde morreram 19 crianças e duas professoras.O documento, concebido para manter as armas longe do alcance das pessoas mais violentas, vai conter oito projetos de lei contra a violência armada, incluindo propostas para proibirNo anúncio feito em declarações esta quarta-feira num evento contra a violência armada na sua cidade natal, São Francisco, Pelosi, citada pelo The Hill, acrescentou ainda que os democratas da Câmara estão também a considerar uma legislação destinada a alertar melhor o público sobre situações de atiradores ativos."E depois, à medida que as ultrapassarmos, teremos uma audiência e avançaremos para a proibição das armas de assalto", denotou a presidente, acrescentando que apenas "estão a tentar acertar de todas as formas possíveis".