Câmaras de vigilância mostram criança a ser arrastada por coiote

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu — Irene Cruz (@ABC7Irene) December 3, 2022

Uma criança ficou ferida depois de ter sido arrastada do jardim da sua casa por um coiote, esta sexta-feira, em Woodland Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos.Os pais da criança quando se aperceberam do sucedido tentaram afugentar o animal com água e a família começou a correr. A criança está bem de saúde, mas ficou com alguns arranhões."Ouvi-a gritar e a chorar e pensei que ela tinha caído e vi que um coiote", afirmou Ariel Eliyahuo, pai da criança, citado pelo site de notícias Breibart.A câmara de vigilância capturou o incidente por volta das 15h45 (23h45 em Lisboa) de sexta-feira.As autoridades estão agora à procura do animal, mas garantem que se o encontrarem será vacinado contra a raiva. Também a criança levou a vacina por precaução."Este coiote tem dado problemas nesta rua há várias semanas", afirmou Patrick Foy, Chefe do departamento de proteção de vida selvagem.