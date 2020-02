Camboja recebe navio de cruzeiro rejeitado por vários países asiáticos devido ao coronavírus

Um navio de cruzeiro com mais de duas mil pessoas a bordo e impedido de atracar em vários países asiáticos devido ao risco de uma propagação do coronavírus vai desembarcar no Camboja, anunciou esta quarta-feira a companhia de navegação.

O Westerdam, navio de cruzeiro da companhia de navegação Holland America Line, segue em direção à cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, onde está previsto chegar às 07h00 de quinta-feira (00h00 em Lisboa), depois de a Tailândia negar na terça-feira o desembarque face ao risco de algum viajante ser portador do novo coronavírus.

Japão, Taiwan, Filipinas e Guam já tinham impedido o navio de cruzeiro de atracar nos seus territórios.