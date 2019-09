Cameron admite novo referendo ao Brexit

David Cameron, o primeiro-ministro britânico que convocou o referendo do Brexit e se demitiu após conhecer os resultados, reapareceu três anos depois na vida pública e admite novo referendo para desbloquear a situação de impasse que vive o Reino Unido. "Não convém descartar a realização de um segundo referendo", disse em entrevista ao ‘Times’ o antigo governante, reconhecendo o facto de os britânicos estarem atolados no processo.O político que agora pública um livro de memórias, obra pela qual já recebeu 900 mil euros da editora, acrescentou: "Não digo que vá haver ou que deva haver novo referendo", mas "não podemos descartar nenhuma solução" para ultrapassar o impasse. Cameron criticou a decisão de Boris Johnson de suspender o parlamento.O político lamenta os resultados do referendo de 2016 e as suas consequências. Apesar de atualmente ser uma figura pouco popular entre os britânicos, o livro pelo qual já cobrou uma fortuna promete um acerto de contas entre o antigo primeiro-ministro e os políticos do seu partido mais desleais: Boris Boris Johnson e o atual ministro da presidência do governo britânico, Michael Gove."Boris nunca tinha defendido antes o abandono da UE. Michael era um eurocético, mas também um homem liberal, racional. E acabaram por utilizar argumentos (falsos) como a entrada iminente da Turquia na UE. Dedicaram-se a destruir um governo do qual faziam parte", acusa.Cameron sugere que a decisão de Boris Johnson de apoiar o Brexit no referendo esteve mais relacionada com as ambições políticas do então presidente da Câmara de Londres do que com as convicções ideológicas.Antes da campanha, Boris preparou dois textos, um contra e outro a favor, mas acabou por ser o rosto mais importante do Brexit e agora lidera o Reino Unido neste divórcio litigioso com a UE.23 de junho foi o dia em que os eleitores britânicos decidiram a separação da União Europeia. A 29 de março de 2017, o Reino Unido acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, notificando formalmente a saída.O atual primeiro-ministro britânico comparou o acordo de saída celebrado entre Theresa May e a União Europeia a um "cagalhão que não vale a pena polir", mas por ironia do destino pode ter de ressuscitar esse documento, para não ter de pedir novo adiamento do Brexit.