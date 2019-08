Camião de 17 toneladas suspenso no ar apenas com cola bate recorde do Guinness

Um camião de 17 toneladas ficou suspenso no ar durante uma hora, apenas com o auxílio de cola, entrou em julho para os livros do Recorde do Guinness.Segundo avança a imprensa internacional, um novo recorde para a viatura mais pesada erguida apenas com cola não comercializada aconteceu a 12 de julho.A cola foi aplicada a um pequeno cilindro de alumínio, do tamanho de uma lata de refrigerante, e de seguida o camião foi suspenso no ar, a um metro de altura.O adesivo de cola muito forte é resistente a altas temperaturas e é conhecido pela alta resistência.O recorde anterior levantou cerca de 16 toneladas, em setembro de 2013.