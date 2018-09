Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião embate contra carro em portagem e derrama litros de cerveja

Condutor de viatura ligeira sofreu ferimentos e foi levado de urgência a um hospital.

13:05

Uma câmara de vigilância de uma zona de portagens de uma estrada em Rajasthan, na Índia, captou o momento em que um camião carregado de cerveja chocou contra um carro.



O incidente aconteceu após a viatura de cor branca parar para pagar o valor da portagem. É nesse momento que o veículo pesado tomba para a frente, acabando por derramar litros de cerveja em cima do carro, que com a força do embate é projetado.







O condutor do veículo ligeiro ficou ferido e foi levado de urgência para o hospital mais próximo. O local ficou completamente encharcado de cerveja e com várias caixas no chão. Os moradores locais tentaram levar para casa o máximo de produtos possíveis.



A polícia foi chamada a intervir na situação de modo a controlar a multidão. O caso está a ser investigado.