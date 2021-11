Camião esmaga carro e condutora sobrevive com ferimentos ligeiros

Pode não parecer mas a condutora deste irreconhecível Nissan Altima conseguiu sobreviver ao esmagamento protagonizado por um típico (e pesadíssimo) camião americano.

O acidente deu-se na última quarta-feira numa ponte em Mount Vernon, no estado americano de Washington, e, para o agente Rocky Oliphant, o pior tinha acontecido.

"Parecia que se tratava de uma colisão fatal quando cheguei ao local", disse o agente. "Só então ouvi alguém a pedir ajuda do interior do carro".

Foi necessário esperar por uma equipa de desencarceramento para resgatar a vítima, que apenas sofreu ferimentos ligeiros.

Tudo terá acontecido quando a condutora abrandou devido à travagem do camião que a precedia. O semi-reboque que seguia atrás não conseguiu travar e galgou por cima da berlina, que se transformou num verdadeiro trampolim.

As fotografias publicadas no Twitter pelo agente mostram que a traseira do Altima foi dobrada para a frente, e as rodas ficaram voltadas para cima.

O condutor do semi-reboque foi detido e acusado de condução perigosa por não ter respeitado distância suficiente para travar e evitar o acidente.