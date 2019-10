Um camião roubado desrespeitou um semáforo e embateu contra várias viaturas provocando oito feridos, ao final do dia desta segunda-feira no centro de Limburg, na Alemanha.

Em comunicado a polícia explica que, "segundo as primeiras contratações e vários testemunhos", um homem apoderou-se de um camião, por volta das 17h20 horas locais, e depois de fazer um trajeto curto embateu contra várias viaturas perto do Palácio da Justiça.





Aktuelle Informationen zu #Limburg:



Es gab 8 verletzte Personen.



Davon konnte eine Person nach medizinischer Versorgung vor Ort bereits entlassen werden.



Sieben Personen wurden nach Behandlung noch in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen. — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 8, 2019

Do incidente resultaram vários feridos que foram transportados para o hospital. No Twitter o porta-voz da polícia regional afirma que as vítimas já tiveram alta hospitalar.





A estação pública alemã ZDF refere que o incidente está a ser tratado como um ato terrorista, citando fontes policiais.



O suspeito foi de imediato detido pelas autoridades.