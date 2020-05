Camião sai de Portugal com 200 mil máscaras no valor de 400 mil euros e é assaltado em Espanha

O assalto ocorreu esta quinta-feira numa área de serviço de uma auto-estrada em Espanha, segundo avança o jornal francês Le Figaro.



A empresa Sissi et Cie, especializada em importação e exportação de têxteis, afirma que o roubo é "vergonhoso e dramático".



A transportadora garante, no entanto, que uma nova carga será entregue antes de 15 de maio.







Um camião proveniente de Portugal e com destino a França, com 200 mil máscaras de tecido, foi assaltado quando passava por Espanha.A perda afeta várias regiões de Paris, onde o camião deveria ter chegado com a carga no valor de 400 mil euros.