Camião-tanque de gasolina explode e faz pelo menos 12 mortos na Nigéria

Um camião-tanque de gasolina despenhou-se devido a uma falha nos travões e explodiu no centro-norte da Nigéria, tendo provocado a morte a pelo menos 12 pessoas, disse esta sexta-feira a polícia.

O camião-tanque teve uma falha no travão ao longo de uma estrada principal, numa zona do concelho de Ofu, no estado de Kogi, na quinta-feira à noite, quando colidiu com um veículo que obstruía a auto-estrada, causando uma bola de fogo, disse um porta-voz da polícia à The Associated Press.

O veículo "esmagou carros no caminho" e todas as vítimas foram queimadas até à morte, afirmou William Ovye Aya, com o comando da polícia de Kogi.

Bisi Kazeem com o Corpo Federal de Segurança Rodoviária da Nigéria disse que outras pessoas ficaram feridas no acidente.

A estrada foi isolada e os trabalhadores da segurança rodoviária estão a trabalhar para identificar as vítimas, acrescentou Kazeem.

Acidentes como este são tão comuns na maioria das estradas principais da Nigéria que o país introduziu novas medidas para prevenir novas ocorrências. Mais de 10 pessoas foram mortas em Kogi num acidente semelhante que ocorreu em setembro.

As autoridades de Kogi encontram-se neste momento a investigar o último acidente, segundo Kingsley Fanwo, o comissário estatal para informação.

Os acidentes rodoviários são um problema recorrente na Nigéria, frequentemente causados por camiões sobrecarregados ou estradas mal conservadas.