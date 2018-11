Camiões desaparecem no México com cerca de 80 migrantes que seguiam para os EUA

Uma pessoa já tinha denunciado a situação do desaparecimento das 80 pessoas a 19 de outubro.

Dois camiões desapareceram no México com cerca de 80 migrantes que seguiam em direção aos Estados Unidos, informou esta terça-feira um relatório da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do país.

"Estão desaparecidos dois camiões, emitimos medidas de precaução para que as pessoas sejam encontradas e a sua integridade seja mantida", disse o enviado especial da CNDH, Edgar Corzo, numa conferência de imprensa.

Edgar Corzo informou que uma pessoa já tinha denunciado a situação do desaparecimento das 80 pessoas a 19 de outubro.