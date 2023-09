Camionista português acusado de tráfico de seres humanos considerado inocente por tribunal grego

O camionista português, de 49 anos, que em 2021 esteve mais de três meses preso na Grécia , suspeito de tráfico de seres humanos, foi ontem considerado inocente por um tribunal daquele país.Luís Marques foi detido a dez de janeiro de 2021, quando numa ação de fiscalização a polícia surpreendeu quatro imigrantes escondidos no interior do reboque do camião.O camionista de Celorico de Basto sempre disse estar inocente e agora, mais de dois anos após a detenção, viu o tribunal dar-lhe razão.A mulher do camionista, Lúcia Marques, mostrou-se aliviada, em declarações ao Correio da Manhã. "Fez-se justiça. Sempre dissemos que o meu marido era inocente e conseguimos provar isso".