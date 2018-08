Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista português alcoolizado provoca acidente em Espanha e faz dois mortos

Sinistro aconteceu em Burgos e causou ainda quatro feridos leves.

20:44

Um condutor português alcoolizado de um camião com matrícula portuguesa causou esta quarta-feira uma colisão entre dois veículos e uma mota em Burgos, Espanha, no qual houve registo de duas vítimas mortais, uma mulher de 22 anos e um homem de 26.



Segundo avança o site Burgosconecta, o camião, que era conduzido por um português, "invadiu" a via oposta da estrada N-I, logo após uma curva, e colidiu com um veículo ligeiro que foi empurrado para um descampado.



Para além dos três mortos, houve também registo de quatro feridos leves, que seguiam num dos veículos e na mota.



Para levantar o camião foram necessárias três gruas.



O condutor foi transportado para o Hosptal Universitário de Burgos, em estado grave, depois de apresentar uma taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.