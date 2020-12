Camionistas retidos em Dover, no Reino Unido, envolvem-se em confrontos com a polícia

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.



Os camionistas que se encontram "estacionados" junto à fronteira de Donver, em Inglaterra, envolveram-se com a polícia ao final de quatro noites à espera para atravessar o Canal da Mancha, até França.De acordo com o Secretário de Estado da Habitação, Robert Jenrick, são cerca de quatro mil os camiões que ali se encontram estacionados, numa tentativa de passar a fronteira.Recorde-se que o encerramento da fronteira foi ordenado pela França na noite de domingo, em resposta à descoberta de uma nova estirpe do coronavírus em Inglaterra, causou o caos nas áreas próximas dos pontos de travessia do Canal da Mancha.O exército britânico juntou-se esta quarta-feira aos trabalhadores da saúde para realizar testes rápidos à covid-19 aos milhares de camionistas bloqueados junto ao porto de Dover, para acelerar as viagens após a reabertura da fronteira francesa.