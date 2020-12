Camionistas portugueses retidos em Inglaterra temem perder o Natal

Dezenas de camionistas portugueses que ficaram retidos no Reino Unido devido ao fecho da fronteira francesa por causa da nova estirpe do coronavírus temem não conseguir voltar a casa a tempo do Natal.Apesar de a França e o Reino Unido terem chegado esta terça-feira a acordo para reabrir a fronteira a partir desta quarta-feira, os mais de 1500 camionistas internacionais retidos no lado britânico do Eurotúnel terão de ser submetidos a testes à Covid-19 para poderem seguir viagem, processo que poderá levar várias horas ou até dias. "Já avisei em casa para não contarem comigo na ceia de Natal", disse esta terça-feira à Lusa o camionista Paulo Gomes, de Braga. Retido na autoestrada M20, não conseguiu chegar a um dos parques de estacionamento improvisados pelas autoridades."Fui apanhado no pior dos lugares. Aqui, a polícia vai-nos obrigando a andar e a parar constantemente, às vezes apenas umas dezenas de metros. Não temos descanso", relatou. Rui Filipe, de Almada, teve mais sorte e conseguiu chegar a um dos parques, onde há vários serviços de apoio."Pelo menos estico as pernas. E, além disso, aqui temos casas de banho e até postos de atendimento médico", disse à Lusa. Entretanto, a Comissão Europeia apelou esta terça-feira ao levantamento das restrições de viagens com o Reino Unido de forma a preservar as ligações essenciais e as cadeias de abastecimento de bens essenciais.A Pfizer/BioNTech mostrou-se esta terça-feira confiante de que a sua vacina é eficaz no combate à nova estirpe de SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido, mas assegurou que, caso não seja, serão necessárias apenas seis semanas para a adaptar à nova variante. Tanto a Pfizer como a Moderna já iniciaram testes para avaliar se as suas vacinas são eficazes contra a nova estirpe do coronavírus.O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, foi segunda-feira à noite vacinado contra a Covid-19 em direto na televisão, para transmitir uma mensagem de segurança e confiança ao país.O Papa Francisco vai ler a sua mensagem de Natal dentro da Santa Sé, em vez de o fazer na varanda da Praça de S. Pedro, como é tradição. Os eventos natalícios do Vaticano vão ser transmitidos online.A Antártida, único continente que ainda não tinha registado qualquer caso de Covid-19, contabilizou as primeiras infeções depois de 36 membros de uma base de investigação chilena terem testado positivo.O governo irlandês vai fechar restaurantes, pubs e algumas lojas na véspera de Natal e já avisou que as restrições podem ficar em vigor até março devido à subida alarmante de casos.