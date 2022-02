Camionistas que 'bloquearam' o Canadá saem de ponte

A polícia avançou este sábado com grande número de efetivos para desocupar a ponte Ambassador, entre o Canadá e os EUA, depois de as centenas de camionistas que a bloqueavam há quase uma semana em protesto contra as vacinas da Covid-19 desafiarem uma ordem judicial para sair. Mas o protesto começou a desvanecer-se de forma pacífica, quando a maior parte dos camionistas partiu sem oferecer resistência ao início da manhã.









Um camionista, com ‘Trump 2024’ pintado no camião, partiu cercado de grande número de agentes. Outros desmontaram um pequeno acampamento onde tinham passado a noite.

Os camionistas causaram graves prejuízos nas economias de ambos os países, forçando mesmo a paralisação da produção de fábricas de automóveis da região de Detroit, EUA.





A contestação às vacinas está a transformar-se num movimento contra o PM canadiano, Justin Trudeau.