Camisolas com Pai Natal nu e a usar drogas lançam polémica

A cadeia norte-americana de supermercados Walmart retirou do mercado uma camisola de Natal para adultos, que se tornou viral devido à imagem do Pai Natal associada ao uso de drogas ilegais.

A camisola natalícia em questão estava à venda no site do retalhista no Canadá e mostrava um Pai Natal sorridente, sentado no sofá e com três linhas de uma substância em pó, branca, semelhante a cocaína, em cima de uma mesa. A personagem associada à época natalícia tinha na mão o que parecia ser um canudo na mão, acompanhado pelas palavras "deixa nevar".





Mas este não é caso único. Pelo site são várias versões das chamadas "camisolas feias" onde a imagem de São Nicolau assume contornos mais adultos: numa delas, São Nicolau, também conhecido por Pai Natal, surge em posições comprometedoras, incluindo uma em que sobe uma chaminé com as nádegas nuas, acompanhado pela mensagem "Castanhas a assar no lume".

Numa outra o Pai Natal aparece de novo sem calças e sem cuecas, amarrado a uma mesa e prestes a ser examinado por um extraterrestre segurando uma "sonda".



A Mãe Natal também não fica de fora do conjunto: o Pai Natal surge a ser chicoteado por uma dominadora de cabelos brancos e vestida igualmente vermelho.

Apesar da polémica, os artigos, que têm origem em vários fabricantes, ainda estão disponíveis noutros sites.



Uma porta-voz do Walmart esclareceu a polémica e sublinhou que o produto em causa não representava os valores da retalhista, culpando terceiros pela venda online.