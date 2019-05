Camisolas de futebol transformadas em batas para dar força a crianças doentes

A revista espanhola de futebol Panenka lançou a campanha "Las Batas Más Fuertes", que tem como objetivo encorajar crianças doentes. A iniciativa está a ser adotada em vários hospitais espanhóis.



A ideia passa por transformar camisolas de clubes de futebol em batas hospitalares. De acordo com o site oficial da revista, "quando as crianças hospitalizadas vestem a camisola da sua equipa, sentem-se mais fortes".



No vídeo de promoção da campanha, um profissional de saúde explica que quando os mais pequenos vestem as camisolas dos ídolos, como Messi, Sergio Ramos ou Griezmann, ficam com outro estado de espírito.





Cada día, en los hospitales, muchos niños y niñas juegan un partido muy difícil. Por eso hemos convertido camisetas de fútbol en batas de hospital, para que se sientan más fuertes.

