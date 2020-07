Campanha contra o epidemiologista Fauci nos EUA

A Casa Branca lançou uma campanha concertada para tentar desacreditar o epidemiologista Anthony Fauci, que tem discordado publicamente da estratégia seguida pelo presidente Donald Trump para combater a pandemia.





Nos últimos dias, fontes próximas de Trump têm criticado publicamente o especialista, chamando a atenção dos jornalistas para todas as vezes que se enganou, como quando afirmou, em março, que as máscaras não eram necessárias. “Vários responsáveis da Administração estão preocupados com os erros cometidos por Fauci”, disse uma fonte à CNN, ecoando as palavras do presidente, que na semana passada afirmou numa entrevista que “Fauci é um tipo simpático mas engana-se muitas vezes”. Os ataques subiram de tom depois de o epidemiologista ter criticado, mais uma vez, a reabertura apressada da economia e ter revelado que não se reúne com Trump há mais de um mês. n *com agências



pormenores



Maior aumento diário







A Florida, nos EUA, registou domingo o maior aumento diário de novos casos de Covid-19, com 15 299 infetados, numa altura em que o estado decidiu reabrir os parques de diversões para atrair turistas.

Taxar os mais ricos



Um grupo de 83 bilionários propôs em carta aberta a criação de um imposto especial às maiores fortunas para minimizar os efeitos da crise económica provocada pela pandemia.





Alerta da OMS



O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, alertou ontem que “demasiados países estão a ir na direção errada” no combate à Covid-19, adiantando que, se não forem feitas mudanças, a pandemia “vai ficar muito pior”.





Perda de imunidade



Um estudo britânico concluiu que pessoas que estiveram infetadas com Covid-19 podem perder a imunidade ao vírus num espaço de poucos meses.





Homem morre depois de ir a ‘festa Covid’



Um norte-americano de 30 anos morreu de coronavírus no Texas, EUA, depois de ir a uma ‘festa Covid’, onde se encontra uma pessoa infetada entre os convidados. A ideia é perceber se o vírus é real e se alguém fica realmente infetado. Antes de morrer, o homem admitiu o erro. “Pensava que este vírus era uma farsa, mas afinal isto é sério. Acho que cometi um erro”, disse aos médicos.