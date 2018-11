Campanha contra posse de armas e explosivos faz 112 detidos em Pequim

Autoridades investigaram 45 casos desde fevereiro de 2018.

Por Lusa | 06:46

A polícia de Pequim deteve 112 pessoas por posse de armas de fogo e explosivos, desde que lançou uma operação, em fevereiro passado, informou esta sexta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

As autoridades investigaram 45 casos, que resultaram na apreensão de mais de 1.100 pistolas, entre as quais mais de metade são réplicas, e 70.000 balas. As autoridades confiscaram ainda 4.500 explosivos e 5.400 facas.

No lançamento desta operação, o gabinete de segurança pública de Pequim alertou em comunicado para os perigos destes materiais, apelando aos cidadãos que os entregassem voluntariamente à polícia.