Campeão olímpico de boxe Pernell Whitaker morre atropelado aos 55 anos

O pugilista norte-americano Pernell Whitaker, campeão olímpico em 1984, morreu no domingo à noite vítima de atropelamento, na sequência de um acidente na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, revelou esta segunda-feira a polícia local.Segundo a polícia de Virgínia, Whitaker, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer ainda no local, pelas 22:00, depois de ter sido abalroado por um veículo num cruzamento.A carreira de 'Sweet Pea', como era conhecido no mundo do boxe, ficou marcada pelo título de campeão olímpico em 1984, em Los Angeles.O pugilista realizou 46 combates como profissional, estabelecendo um recorde pessoal de 40 vitórias, 17 antes do tempo.