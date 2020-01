Canadá acusa Irão de abater Boeing 737

O primeiro-ministro canadiano afirmou esta quinta-feira que o seu Governo dispõe de informações de que o voo 752 de Ukranian International Airlines foi derrubado por um míssil iraniano.Justin Trudeau, que falava numa conferência de imprensa, acrescentou que a ação "pode ter sido intencional".O aparelho, um Boeing 737 da companhia aérea privada ucraniana UIA, descolou na quarta-feira de manhã da capital iraniana, Teerão, em direção à capital da Ucrânia, Kiev.O avião despenhou-se dois minutos depois da descolagem, matando as 176 pessoas (passageiros e tripulantes) que estavam a bordo, a maioria de nacionalidade iraniana e canadiana. Pelo menos 63 cidadãos canadianos estavam a bordo.A mesma convicção tem o presidente dos Estados Unidos. "Tenho o pressentimento de que alguma coisa de muito terrível aconteceu", disse Donald Trump.Fontes do Pentágono citadas pela agência Reuters indicaram que os satélites norte-americanos detetaram as assinaturas de calor de dois mísseis antiaéreos sobre Teerão minutos após a descolagem do avião, seguidas pelo ‘flash’ de uma explosão e por uma nova assinatura de calor que seria o avião a despenhar-se.A avaliação feita pelas autoridades norte-americanas é de que o derrube do avião terá sido acidental. Na altura, as defesas antiaéreas do Irão estavam em alerta máximo devido ao receio de uma retaliação norte-americana pelo ataque iraniano contra as suas bases no Iraque. Esta possibilidade foi confirmada pelo presidente Trump, que disse que "alguém poderá ter cometido um erro".Em comunicado, o Ministério dos Transportes do Irão desmentiu o que afirmou serem "rumores sem sentido" e garantiu total colaboração das autoridades iranianas nas investigações.pessoas morreram na queda de um avião da Malaysia Airlines no Leste da Ucrânia em 2014. A aeronave terá sido abatida por engano pelas defesas antiaéreas dos rebeldes pró-russos. Elementos da equipa que investigou o incidente vão participar na investigação à queda do avião no Irão.A 3 de julho de 1988, os EUA abateram por engano um avião comercial com 290 pessoas a bordo no Golfo Pérsico. O presidente Ronald Reagan acabou por pedir desculpa ao Irão.