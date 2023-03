Canadá admite venda de cocaína para ajudar toxicodependentes

O Governo do Canadá atribuiu à empresa Adastra Labs uma licença de produção e distribuição de cocaína, num esforço para melhorar as condições de segurança dos toxicodependentes no país.

A Adastra Labs, empresa especializada no processamento de canábis, anunciou ter recebido na quinta-feira aprovação da autoridade de Saúde do país para fornecer drogas e substâncias controladas, permitindo lidar com até 250 gramas de cocaína e importar folhas de coca para fabricar e sintetizar a substância.

"A redução de danos é uma questão central e de crítica importância, e nós continuamos na vanguarda da regulamentação da droga em todos os domínios", disse o diretor executivo da Adastra Labs, Michael Forbes, num comunicado divulgado pela empresa.