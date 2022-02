Canadá alivia medidas e deixa de exigir teste PCR negativo na fronteira

O governo do Canadá anunciou hoje o alívio das medidas de combate à pandemia de Covid-19 nas suas fronteiras, em particular o fim da exigência de um teste PCR negativo para entrar no país.

"É altura de ajustar a nossa abordagem. Hoje estamos a relaxar as nossas medidas nas fronteiras", referiu o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos.

O governo canadiano, que invocou na segunda-feira estado de emergência para reprimir os protestos contra as restrições de combate à pandemia de Covid-19 que paralisaram a capital e bloquearam passagens fronteiriças, também suspendeu a recomendação para que se evitem viagens para fora do país.