Canadá aprova vacina da Pfizer contra a Covid-19 e vacinação começa já para a semana

País vai receber quase 250 mil doses só em dezembro.

A autoridade de Saúde do Canadá aprovou a vacina da Pfizer BioNTech contra a Covid-19 esta quarta-feira, um dia depois de, no Reino Unido, começar a vacinação contra o novo coronavírus. Segundo a Saúde do Canadá, o País irá receber mais de 490 mil doses da vacina só em dezembro, numa altura em que os grupos de risco e profissionais de saúde serão os primeiros a ser vacinados.

Prevê-se que, do total de 20 milhões de vacinas já encomendadas pelo governo canadiano, em abril já tenham chegado pelo menos quatro milhões de doses. De recordar que, como a imunidade é adquirida com duas doses, está ainda aberta a possibilidade do Canadá comprar mais 56 milhões de doses.



A Saúde do Canadá está ainda a avaliar a aprovação de outras três vacinas, incluindo a da Moderna.