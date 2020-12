Canadá assina protocolo para enviar primeiro astronauta em missão à volta da Lua

O Canadá vai enviar pela primeira vez um astronauta para dar a volta à lua, numa missão norte-americana planeada para o ano de 2023.



A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo ministro da Inovação, Navdeep Bains, que anunciou ainda um acordo formal com Washington.

Mike Pence, vice-presidente dos EUA, avançou na passada semana com a hipótese de um grupo de 18 pessoas ir à lua no âmbito do programa Artemis da NASA, do qual o Canadá faz parte.

O Artemis foi projetado para enviar várias missões à lua. O astronauta, cujo cujo nome ainda não foi divulgado, participará na segunda viagem, programada para dar a volta ao satélite natural da Terra durante 10 dias.



"Todos os olhos estarão voltados para o céu quando um dos nossos astronautas se tornar o primeiro canadense a dar a volta à lua", afirmou Bains numa entrevista citada pela Reuters.

Os Estados Unidos pretendem colocar um astronauta na Lua em 2024. Os últimos astronautas a realmente pisar na lua foram a tripulação da Apollo 17 em dezembro de 1972.