Canadá compra 11 drones para missões no estrangeiro e vigilância do país

O exército canadiano anunciou na terça-feira a compra de 11 drones ao fabricante norte-americano General Atomics para as missões no estrangeiro e a vigilância aérea do extenso território do país.

Além dos aparelhos, o contrato total, de 2,49 mil milhões de dólares canadianos (1,7 mil milhões de euros), inclui estações de controlo no solo, hangares e mísseis.

"Temos de garantir que o Canadá dispõe de um exército moderno, adaptável e pronto para responder aos desafios de segurança emergentes e em constante evolução", disse o ministro da Defesa Nacional, Bill Blair, citado em comunicado.

"Os drones vão permitir às forças armadas canadianas vigiar o vasto território e o longo litoral do Canadá. Vão apoiar as operações de ajuda civil, como as intervenções durante os incêndios florestas ou inundações", acrescentou.

Os primeiros drones, designados MQ-9B SkyGuardian, devem ser entregues em 2028. São sistemas de longo alcance e com uma grande autonomia, "que só serão necessários para a missão atribuída", especificou a mesma fonte.

Estes aparelhos têm a mesma dimensão de um avião de combate.

A encomenda acontece quando a força aérea canadiana está a modernizar a sua frota envelhecida, com novos aviões de combate, designadamente os F-35.