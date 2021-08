Canadá disponível para acolher 20 mil refugiados do Afeganistão

O Canadá afirmou estar disposto a aceitar 20.000 refugiados afegãos que estão a tentar deixar o país, ou já o fizeram, face à ofensiva dos talibãs que faz temer a queda do Governo do Presidente, Ashraf Ghani.

A lista de refugiados inclui jornalistas, ativistas dos direitos humanos, funcionários do Governo e membros de minorias religiosas.

O ministro da imigração do Canadá, Marco Mendicino, anunciou a disponibilidade algumas semanas após o Canadá ter prometido admitir vários milhares de intérpretes afegãos e outros trabalhadores locais, juntamente com as suas famílias, que eram empregados pelas autoridades canadianas.