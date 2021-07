Canadá e Estados Unidos combatem incêndios sob temperaturas altas na costa oeste

Os Estados Unidos e o Canadá estão a combater uma vaga de incêndios e a enfrentar altas temperaturas na costa oeste de ambos os países, com consequências na circulação ferroviária e na eletricidade, de acordo com as autoridades locais.

No Canadá, o ministro dos Transportes anunciou este domingo a adoção de medidas de prevenção contra os fogos florestais, no quadro das condições meteorológicas extremas, algumas semanas depois do início de uma vaga de calor inédita que assola o país e os Estados Unidos.

"As condições meteorológicas sem precedentes na Colúmbia Britânica continuam a ser uma ameaça séria à segurança pública e às operações ferroviárias", disse o ministro Omar Alghabra, através de um comunicado.