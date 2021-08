Canadá opera fora do aeroporto de Cabul para retirar civis

As forças especiais canadianas estão a operar em Cabul, capital do Afeganistão, para lá dos limites do aeroporto internacional para retirar o maior número de pessoas do país, revelaram esta segunda-feira as autoridades do Canadá.

Além de cidadãos canadianos, também afegãos e as suas famílias estão a ser retirados do Afeganistão, destacaram esta segunda-feira as autoridades do Canadá em conferência de imprensa.

No total foram já retiradas cerca de 1.700 pessoas, incluindo canadianos e afegãos refugiados, através de 13 voos.