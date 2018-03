Canais de água de Amesterdão congelaram devido ao mau tempo

Habitantes estão a aproveitar a oportunidade para patinarem no local.

As baixas temperaturas que se fazem sentir na Europa fizeram com que a água de diversos canais de Amesterdão, na Holanda, congelasse. Os habitantes estão a aproveitar a rara oportunidade para patinarem no local.

Segundo avança o The Guardian, esta é a primeira vez em seis anos, que o gelo fica suficientemente espesso para possibilitar a patinagem sem riscos associados para aqueles que procuram um pouco de diversão.

Apesar disto, há relatos que dois jovens caíram na água após uma rotura do gelo esta sexta-feira à tarde.