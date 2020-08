Canais de Veneza viram salas de cinema devido ao coronavírus

A pandemia do coronavírus obrigou vários setores a reinventarem-se. O cinema em Veneza, Itália, não foi exceção. Agora as famílias só têm de se juntar nos barcos e assistir ao filme nos canais de Veneza.O cinema Barch-in teve a primeira sessão entre 28 de julho e 1 de agosto e permite que 300 pessoas se juntem - com a distância física necessária devido ao Covid-19 - para assistirem ao filme. "Um iniciativa de verão dedicada à cultura para projetar Veneza em direção ao futuro pós-pandemia", pode ler-se numa publicação do FEMS du Cinéma que também partilhou algumas fotografias de uma das seções.São apenas permitidos barcos até 11 metros e veleiros até 15 metros. As pessoas não podem assistir aos filmes de pé para que todos conseguissem ver. Quem não tinha barco, foi obrigado a reservar lugares com a equipa organizadora do Barch-in.