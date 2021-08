O canal público de televisão alemão Deutsche Welle, denunciou hoje que os talibãs assassinaram no Afeganistão um familiar de um dos seus jornalistas e feriram outro gravemente.

Sem divulgar mais detalhes sobre o jornalista em causa, o canal revelou que este vive e trabalha há muito tempo na Alemanha.

O diretor do canal Deutsche Welle, Peter Limbourg, condenou a morte "incrivelmente trágica" do "parente próximo" de um dos seus editores e exigiu uma resposta do Governo alemão.