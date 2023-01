Canal público de televisão russo RT France anuncia fim da atividade

O canal público de televisão russo RT France encerrou atividade por causa do bloqueio das suas contas, anunciou este sábado a redatora-chefe, Ksenia Federova.

"As contas do canal foram bloqueadas a pedido do Departamento-Geral do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças" francês, revelou este sábado Federova, numa mensagem publicada na rede social Twitter, acrescentando que o canal "não pode continuar as suas atividades".

O portal na internet do canal russo de televisão publicou também uma declaração em que argumenta que estas medidas tornam impossível o seu funcionamento e sublinha que 123 trabalhadores franceses ficaram sem emprego, 77 dos quais são jornalistas com carteira profissional.

"Após cinco anos de luta dura, as autoridades alcançaram o seu objetivo, o encerramento da RT France", afirma a estação de televisão na declaração.

"O encerramento da RT France e o silêncio ensurdecedor de outros meios de comunicação e jornalistas franceses é apenas o primeiro de uma série de passos muito perigosos, porque depois do nosso canal irão atrás de outros meios de comunicação", acrescenta o canal.

Na passada quinta-feira, o jornal 'Le Monde' noticiou que as contas da RT France tinham sido bloqueadas e que o ministério russo dos Negócios Estrangeiros anunciou medidas de retaliação contra os meios de comunicação social franceses na Rússia.

A televisão pública russa RT e a agência noticiosa Sputnik foram proibidas de emitir na União Europeia em março de 2022, depois da invasão russa da Ucrânia, e os recursos legais que interpuseram não foram atendidos.