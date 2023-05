Canal russo celebra conquista de Bakhmut como Berlim em 1945

A TV russa deu grande destaque à captura de cidade ucraniana de Bakhmut, incluindo comparações com a conquista de Berlim pelo Exército Vermelho em 1945, felicitações do Presidente Vladimir Putin, e relatos sublinhando a vitória.

"O mito de que Artyomovsk [o nome russo de Bakhmut] é uma fortaleza inexpugnável foi destruído", disse um jornalista no domingo à noite no Canal Um, a emissora estatal mais popular da Rússia: "São acontecimentos históricos", descreveu.

Seguiu-se um relato da cidade arrasada por meses de combates no leste da Ucrânia, mostrando combatentes russos gritando "Vitória!" e colocando no topo de um prédio alto parcialmente destruído duas bandeiras - a tricolor russa e a bandeira negra do grupo militar privado Wagner.