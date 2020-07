Cancro agressivo parte costelas de mãe saudável e deixa-a quase sem andar

Uma mulher saudável descobriu que tinha um cancro agressivo que lhe estava a partir várias costelas após várias queixas de dores nas costas.



Segundo o jornal britânico Mirror, Susie Suter consultou um médico depois de sentir uma forte dor no peito e na coluna que quase a impediu de andar. O prognóstico revelou que o cancro estava a propagar para a coluna e o esterno, provocando pequenos buracos nas vértebras.







"Não queria acreditar. Estive em forma e saudável a minha vida toda e sentia-me tão jovem", afirmou durante a entrevista.



A mãe de dois foi submetida a radioterapia, em 2013. Um ano depois, a mulher foi informada de que o transplante de células-tronco (células que têm a capacidade de se dividirem e transformarem noutras células) seria a única hipótese de sobrevivência.

"Sentia-me tão enjoada e cansada, perdi muito peso. Levei muito tempo para me sentir bem novamente", recordou Susie.



Seis meses após o transplante, a mãe sentia-se novamente com mais energia.



No ano passado, e devido a uma recaída, Susie recebeu tratamentos de fortelecimento dos ossos, no Hospital Nevill Hall, no País de Gales.

"É graças a tratamentos especializados que recebi um tempo mais precioso junto dos meus entes queridos", relembrou, apelando ao apoio à investigação da Cancer Research UK.