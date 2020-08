Cancro incurável mata jovem de 21 anos e impede-a de cumprir último sonho

Os médicos deram dois anos de vida a Jade Shovlin, uma jovem britânica assistente social de 21 anos que foi diagnosticada com um cancro incurável no esófago. Mas a vida traiu-a, Jade acabou por morrer na passada quarta-feira, poucas semanas depois de comemorar o 21º aniversário.Trabalhava como cuidadora desde que abandonou a escola. A jovem era acarinhada pelos amigos e amigas que diziam que Jade colocava todos antes de si mesma.Quando Jade recebeu o diagnóstico da doença, os amigos decidiram juntar mais de 12 mil libras para a ajudar a realizar um dos seus sonhos, nadar com porcos nas Bahamas. Mas, de forma trágica, a condição de Jade piorou e a doença impediu-a de viajar.