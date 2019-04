Candidata da oposição em Espanha ignorada na mesa de voto

Inés Arrimadas exerceu o direito ao voto no bairro de Les Corts.

15:11

Esto es lo que tenemos que aguantar los constitucionalistas en Cataluña: la Presidenta de la mesa electoral del colegio en el que he votado se niega a darme la mano por mis ideas. El nacionalismo tóxico rompe las sociedades. ¡Vayamos todos a votar hoy! https://t.co/69bbHNi3Yz — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 28, 2019

Por una España de libres e iguales en donde recuperemos la convivencia y no tengamos que ver nunca más cómo se le niega hasta el saludo a la líder de la oposición @InesArrimadas.



pic.twitter.com/TOqP3zp7am — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 28, 2019

A chefe da lista de Cidadãos para Barcelona, Inés Arrimadas, votou este domingo para as eleições gerais de espanha.A candidata da oposição exerceu o direito ao voto no bairro de Les Corts.Aquando do voto, Inés Arrimadas cumprimentou a mesa, no entanto a presidente de mesa de voto recusou cumprimentá-la por não concordar com as ideologias da candidata.Toni Cantó, pertencente à lista, comentou a situação: "Por uma Espanha de livre e igual onde recuperamos a coexistência e não temos que ver de novo como se nega até a saudação ao líder da oposição".