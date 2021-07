Candidata presidencial peruana volta a falar em fraude e rejeita resultados

A candidata peruana de Keiko Fujimori disse no sábado que não aceitará "uma fraude nas urnas" no país, como acredita que acontecerá se Pedro Castillo for proclamado vencedor das eleições presidenciais que foram disputadas a 06 de junho.

"Estamos aqui para dar uma mensagem clara e contundente. Dizem que dentro de poucas horas ou dentro de poucos dias vão realizar a fraude à mesa e nós dizemos-lhes que não a vamos aceitar", disse Fujimori durante um comício realizado no centro histórico de Lima.

Diante de um grupo de apoiantes, a candidata questionou mais uma vez o trabalho do Júri Nacional Eleitoral (JNE), que acredita não estar a rever adequadamente as acusações de fraude que ela e os seus aliados políticos fizeram.