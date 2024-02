A candidata às primárias do Partido Republicano, Nikki Haley, pediu proteção aos Serviços Secretos norte-americanos devido ao aumento de ameaças durante a campanha, indicou um relatório publicado na segunda-feira.

Haley, a última grande adversária do ex-Presidente Donald Trump na corrida às primárias republicanas, afirmou durante a campanha na Carolina do Sul ao The Wall Street Journal ter feito o pedido.

"Tivemos vários problemas (...). Isso não me vai impedir de fazer o que preciso de fazer", disse.